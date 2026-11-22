El canciller del Gobierno de Javier Milei, Pablo Quirno, volvió a exigir este domingo el cese de actividades relacionadas al proyecto Sea Lion, en las adyacencias marítimas de las Islas Malvinas, territorio reclamado por la República Argentina y gobernado de facto por Reino Unido.

Las declaraciones del jefe de la política exterior libertaria tienen lugar cuando falta una semana para que el Tribunal del Mar emita su fallo sobre el reclamo del Gobierno argentino.

Según Noticias Argentinas, el canciller reiteró que la demanda de Argentina ante dicho cuerpo judicial supranacional apunta a que se imponga un freno al proyecto que busca extraer petróleo de la plataforma marítima reclamada por el Estado sudamericano.

Fuente: Nexofin