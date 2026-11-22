El ciclo de Mauricio Pochettino al frente del Manchester United comenzó con un durísimo tropiezo al caer 4-0 frente al Liverpool en Anfield, en el marco de la fecha 11 de la Premier League. El desarrollo del compromiso quedó severamente alterado desde el arranque debido a la expulsión del zaguero Leny Yoro a los ocho minutos, un contratiempo que condicionó al conjunto visitante y lo mantuvo en la penúltima colocación de la tabla de posiciones.

DEBUT COMPLICADO PARA POCHETTINO COMO DT DEL UNITED: Leny Yoro fue EXPULSADO por esta infracción vs. Liverpool. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3SNMHMh2tQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

El elenco conducido por el estratega santafesino no logró asentarse en el terreno de juego y padeció la contundencia del dueño de casa en el tramo inicial. Solo dos minutos después de la sanción disciplinaria, Dominik Szoboszlai abrió la cuenta mediante una ejecución de tiro libre, mientras que el germano Florian Wirtz extendió la ventaja a los 12 minutos tras definir con precisión dentro del área.

En la segunda mitad, la escuadra de Anfield sostuvo el control territorial y terminó de resolver el encuentro con las anotaciones juveniles de Rio Ngumoha y Víctor Muñoz. El clásico inglés contó además con presencia argentina en ambos bandos: el defensor Lisandro Martínez completó los 90 minutos para el cuadro de Mánchester, en tanto que el volante Alexis Mac Allister actuó como titular en el elenco vencedor hasta su sustitución a los 72 minutos.

¡GOLEADA HISTÓRICA! Manchester United se complicó en la salida y el español Victor Muñoz anotó el CUARTO de Liverpool ante los Diablos Rojos. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dhEiI85RCY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Luego de esta amarga presentación en el certamen local, la formación de Pochettino deberá dar vuelta la página de forma inmediata para afrontar sus próximos compromisos. El equipo viajará este miércoles a Portugal para medirse frente al Sporting Lisboa por la Champions League. Luego recibirá el sábado al Brentford con la urgencia de cosechar una victoria que le permita salir de los puestos de peligro.