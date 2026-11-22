El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionará con un cronograma especial este lunes 23 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20. Los colectivos circularán con frecuencia reducida, mientras que los trenes y subtes tendrán modificaciones en sus servicios habituales.

El subte y el premetro prestarán servicio entre las 8 y las 22, mientras que las líneas de colectivos funcionarán con el esquema correspondiente a los días feriados.

En el caso de los trenes, las formaciones circularán con horarios de feriado, aunque algunas líneas tendrán interrupciones y recorridos limitados por trabajos de infraestructura.

Fuente: Nexofin