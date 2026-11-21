En medio de una racha negativa en el plano económico, atada a la subida del riesgo país y el dólar en la última semana ante un escenario de incertidumbre política para el año que viene desde los mercados, el consumo masivo repunto por primera vez en un año.

En ese marco, se destaca el rol del comercio digital como motor de ese crecimiento al acaparar un 35% del consumo.

Si bien la cifra de incremento apenas casi alcanza el 1% (0,9%) respecto a octubre del año pasado, en comparación con septiembre, el salto fue del 6,2%.

Fuente: Nexofin