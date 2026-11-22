Diego Santilli se presentará este miércoles a las 15 en el Senado para brindar su primer informe de gestión ante el Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete, el pasado 30 de junio.

El funcionario deberá responder 1287 preguntas de los distintos bloques legislativos, en una sesión en la que la situación económica y las medidas impulsadas por el Gobierno concentrarán buena parte de los cuestionamientos.

Según pudo saber TN, los legisladores realizaron inicialmente 1659 presentaciones, que luego fueron unificadas para conformar el cuestionario que el exvicejefe de Gobierno de la Ciudad deberá responder en el recinto.

Se tratará de la primera rendición de cuentas del Gobierno ante el Parlamento desde la exposición que realizó Manuel Adorni en la Cámara de Diputados a fines de abril, pocas semanas antes de dejar la Jefatura de Gabinete.

Fuente: Nexofin