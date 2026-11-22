Luego de coronarse campeón de la Copa Sudamericana tras superar a Atlético Mineiro, el director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, realizó una publicación en su cuenta de Instagram para celebrar la conquista internacional. Acompañado por postales junto al plantel en pleno festejo, el entrenador sintetizó su alegría al catalogar el logro como “Un sueño cumplido”, aunque rápidamente remarcó que la exigencia del club no se detiene al sostener que “el camino sigue y quedan desafíos importantes por jugarse”.

En su pronunciamiento, el estratega destacó el aporte colectivo de la institución y envió un mensaje de reconocimiento a todos los sectores de la entidad auriazul. “Felicitaciones a los jugadores, al staff, a los hinchas y a todos los que hacen grande a este club desde cada rincón”, expresó el técnico, quien recibió el afectuoso respaldo del capitán Leandro Paredes. Para concluir su escrito, el conductor remarcó la mentalidad del grupo de cara a lo que resta de la temporada: “Seguimos, con la cabeza en lo que viene y el compromiso de siempre”.

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La determinación del entrenador busca evitar que el clima festivo atente contra la preparación inmediata del equipo. En medio de las celebraciones tras la victoria 2-0 en la definición del certamen, el propio director técnico ya había advertido sobre la disciplina interna al afirmar “Mañana los meto a concentrar”, contemplando además un eventual descanso previo al choque ante Independiente Rivadavia por los octavos del Torneo Clausura: “Si me piden día libre lo daré pero el lunes estaremos concentrando hasta el miércoles”.

Con la Tabla Anual y el certamen continental ya asegurados en las vitrinas de la institución, el plantel afrontará la recta final del año con la premisa de sostener su racha ganadora. La escuadra xeneize buscará avanzar en las etapas eliminatorias del torneo local antes de encarar el choque decisivo de la Copa Argentina ante Platense, pautado para el 2 de diciembre, donde intentará sellar un cierre de año perfecto.