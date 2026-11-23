La Justicia santacruceña encontró este lunes documentos del empresario K Lázaro Báez en un galpón de Río Gallegos en donde operaban narcotraficantes.

El hallazgo tuvo lugar en el marco de un operativo policial con orden de la Justicia provincial, y pone de relieve los presuntos vínculos entre Báez y el grupo delictivo, acusado de transportar cocaína dentro y fuera de la provincia patagónica.

Los papeles encontrados corresponden a dos de las empresas de Lázaro Báez: Austral Construcciones y Kank y Costilla. También se encontraron en ese mismo lugar varias camionetas que se utilizaban en las mismas.

Fuente: Nexofin