La administración pública nacional registró una reducción de 21.953 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, hasta septiembre de 2026. Según informó el Gobierno, el recorte representa un ahorro anual estimado de US$3.491 millones, si se consideran los salarios y los costos asociados a cada cargo.

Los datos fueron incluidos en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado. El relevamiento comprende a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, otros entes y las empresas y sociedades del Estado.

Al explicar cómo se produjo la reducción de personal, el Ejecutivo sostuvo que, en términos generales, no se realizaron despidos, sino que se optó por no renovar contratos por tiempo determinado cuya vigencia había finalizado. A esas bajas se sumaron egresos por jubilaciones y renuncias.

Fuente: Nexofin