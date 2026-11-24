La previa del partido entre River contra Instituto comenzó a levantar temperatura. Después de confirmarse que el encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, Diego Flores, entrenador de la Gloria, realizó una fuerte declaración sobre el equipo de Leonardo Ponzio.

La confianza del técnico

“No, no intimida. Es fútbol argentino”, respondió el técnico de la Gloria cuando fue consultado sobre el próximo rival. “Creo que en este torneo ellos perdieron seis partidos, nosotros dos”.

Igualmente, Flores reconoció la grandeza del conjunto de Núñez: “No ignoramos que es un rival durísimo con mucha jerarquía. Pero así como ellos tienen sus armas para ganar el partido, nosotros tenemos las nuestras”.

El entrenador también destacó la importancia de definir la serie en Córdoba, una ventaja que consiguió Instituto después de finalizar primero en su zona durante la fase regular. “Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía, River va a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida en ese partido”.

“#River no intimida. Ellos perdieron seis partidos, nosotros dos. Van a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida en ese partido”. Diego Flores y un reflejo de la mentalidad de su #Instituto. https://t.co/yEV7msC1d9 — Álvaro Pereyra (@alvaropereyraa) November 24, 2026

Dos figuras de Instituto están en duda

Más allá de la confianza del entrenador, Instituto tiene algunas preocupaciones de cara al encuentro. Alex Luna y Jeremías Lázaro terminaron con molestias físicas durante la victoria por 2-1 ante Huracán y podrían perderse los cuartos de final.

Consultado sobre sus situaciones, Flores evitó dar mucha información: “Vamos a tratar de que Luna y Lázaro lleguen al fin de semana. Los resultados de los estudios me los guardo para mí”, concretó.