El director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, complicó su situación judicial tras la ampliación de la denuncia en su contra por presunto lavado de dinero.

La ampliación de la denuncia por parte de la querella, encabezada por el diputado de la Coalición Cívica, Facundo Del Gasio, responde al descubrimiento de que Beligoy compró una casa en un exclusivo country ubicado en Canning, Ezeiza. El inmueble lo adquirió por la suma de 900 mil dólares.

La casa en el barrio cerrado exclusivo se suma a otras propiedades que el exarbitro adquirió en los últimos ocho años, a partir del momento que consolidó su vinculo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en 2018.

Fuente: Nexofin