Diego Pablo Simeone inscribió su nombre en los libros de historia del fútbol español al alcanzar 345 victorias en LaLiga tras el triunfo de Atlético de Madrid por 3-0 sobre el Getafe. Con este resultado, el estratega argentino superó el registro de 344 triunfos que ostentaba la leyenda Luis Aragonés, transformándose en el director técnico con mayor cantidad de encuentros ganados en la historia del torneo.

La marca del entrenador colchonero cobró una dimensión especial al considerar la efectividad de su proceso: concretó la cifra en 567 partidos —con un 60% de efectividad— y dirigiendo a una sola institución de forma ininterrumpida desde finales de 2011, a diferencia de Aragonés, quien precisó 757 cotejos al frente de ocho clubes.

Al repasar el logro, el conductor destacó el respaldo de su entorno: “Me gustaría ser mucho más profundo. Compartir este número importante como entrenador y detrás de todo este trabajo en esas 345 victorias hay un montón de gente”, expresó el DT, agradeciendo el sostén diario de su esposa Carla, sus hijos, su cuerpo técnico y el plantel.

La jornada récord también sirvió de escenario para que el técnico enfrentara la histórica etiqueta de estratega conservador que suele acompañar a sus equipos. Al ser consultado sobre los juzgamientos hacia su propuesta, el argentino contestó con firmeza: “Esa crítica continua que siempre recibimos, que no la valoro, pero sigo observándola: esa fase defensiva que ya nos han impuesto y parece que siempre jugamos defensivamente para defender”, remarcando luego con ironía: “No ganas 345 partidos defendiendo. ¿Se puede? Digan la verdad”.