Franco Colapinto tuvo uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, igualó su mejor resultado histórico en la categoría y volvió a sumar puntos para Alpine después de seis carreras. Su rendimiento no pasó inadvertido y recibió valoraciones positivas de distintos medios especializados del mundo.

Las evaluaciones de la prensa especializada

Uno de los reconocimientos llegó desde Sky Sport F1 Italia, que le otorgó un 8,5 y destacó su desempeño en el circuito callejero: “Destacó en el caos de los adelantamientos y contraataques. Su mejor actuación de la temporada”, fue el análisis de la cadena.

Por su parte, The Race le puso una B al argentino en su tradicional ranking de pilotos. Si bien resaltó que igualó su mejor resultado en un Gran Premio y completó una buena carrera, consideró que estuvo un poco por debajo de Pierre Gasly, quien recibió una calificación superior por su rendimiento en la clasificación y la competencia.

El sitio oficial de la Fórmula 1 también incluyó a los dos pilotos de Alpine entre los ganadores de la fecha. Destacó el ritmo de la escudería francesa y la capacidad de ambos para aprovechar el potencial del monoplaza: Gasly terminó quinto y Colapinto, sexto. En total, consiguieron 18 puntos para el equipo.

La palabra de Colapinto tras su carrera

Una vez finalizada la carrera, el argentino valoró especialmente haber podido competir con escuderías de punta. “Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante”.

Además, explicó los problemas que tuvo durante las primeras vueltas por la falta de agarre de los neumáticos blandos usados y destacó la mejora con los compuestos medios. “Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros”.

Con este resultado, Colapinto cortó una racha de seis Grandes Premios sin sumar y llegará al próximo compromiso en Qatar con buenas sensaciones.