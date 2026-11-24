El Gobierno negó este martes que la economía argentina atraviese una recesión técnica pese a que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió 1,1% en septiembre, pero acumuló dos trimestres consecutivos en baja.

En la Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier señaló que aguardan el informe del Producto Interno Bruto (PIB) de diciembre para evaluar el tercer trimestre.

Atribuyendo el freno económico a las tasas internacionales y al conflicto en Medio Oriente, el Ejecutivo redujo su pronóstico de expansión anual desde el 3% hacia el 1%.

Al respecto, Ravier afirmó: “Hoy, efectivamente, la tasa de crecimiento es más baja de lo que nos gustaría, pero no estamos en una crisis económica profunda ni perdiendo todo lo logrado”.

Fuente: Nexofin