La economía argentina entró en recesión técnica luego de registrar dos trimestres consecutivos de caída en la actividad económica. Aunque el indicador mostró una recuperación mensual en septiembre, el repunte no fue suficiente para compensar las bajas acumuladas durante los meses anteriores.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó un 1,1% en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, registró una caída del 1,2% interanual frente al mismo mes de 2025.

El resultado se conoció después de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una contracción del 0,6% durante el segundo trimestre. A eso se sumó el retroceso de la actividad durante el tercer trimestre, que completó dos períodos consecutivos de caída en la comparación trimestral.

Fuente: Nexofin