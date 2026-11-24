El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Paraguay acompañado por el canciller Pablo Quirno para mantener su primer encuentro bilateral con el mandatario Pedro Alliana.

La reunión oficial se concretará este jueves en Asunción, tras haber sido coordinada telefónicamente el pasado 13 de noviembre.

Durante aquella comunicación inicial, el jefe de Estado deseó éxito a su par paraguayo y ratificó el respaldo bilateral para profundizar la cooperación política, económica y comercial. Ambos dirigentes habían acordado reunirse próximamente en Asunción o Buenos Aires para consolidar la agenda compartida.

Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la primera magistratura hasta agosto de 2028 luego de que el Senado paraguayo destituyera a Santiago Peña el 6 de noviembre mediante juicio político.

Fuente: Nexofin