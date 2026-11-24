River apunta a ser uno de los principales protagonistas del próximo mercado de pases. Luego de no haber tenido un segundo semestre a la altura de las expectativas, puertas adentro evalúan incorporar en varios sectores del campo, entre ellos la defensa. En ese contexto, la dirección deportiva encabezada por Pablo Longoria apunta a sumar a Tomás Palacios, zaguero de Estudiantes de La Plata.

El Millonario se encuentra a la espera del duelo ante Instituto del próximo domingo, por los cuartos de final del Clausura.

River busca un central

Es una realidad que el conjunto de Núñez ha sufrido, y mucho, en la primera línea. Los niveles de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero estuvieron muy lejos de lo esperado. Por esa razón, Stefano Di Carlo y compañía tomaron la decisión de marcar como prioridad el refuerzo de esa zona.

En ese contexto, diversas fuentes revelaron en las últimas horas que River tiene negociaciones avanzadas para incorporar a Tomás Palacios en el próximo mercado de pases. El pase del zaguero pertenece al Inter de Milán, club con el que el Millonario está cerca de llegar a un entendimiento.

De esta manera, todo apunta a que la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras sería el último partido de Palacios con la camiseta de Estudiantes de La Plata, club en el que estuvo cedido durante todo 2026.

Si bien el Pincha cuenta con una opción de compra por el ex Talleres, su monto es muy elevado y no se prevé que la ejecute.

Los números de Palacios en Estudiantes

El zaguero, de 1,96 metros de altura, disputó 35 partidos con la camiseta del equipo platense, en los que registró un gol y una asistencia. Además, recibió 13 tarjetas amarillas.