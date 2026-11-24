El fiscal general Rodrigo Cuesta determinó que resulta inconstitucional el Decreto N° 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la ejecución de la Ley 27.795.

Su presentación ante la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal respalda el fallo del juez Martín Cormick del 6 de octubre, que ordenó cumplir inmediatamente la norma.

Según el dictamen, tras la insistencia parlamentaria del artículo 83 constitucional luego del veto de Javier Milei, el Ejecutivo no puede aplicar una suspensión equivalente a un segundo veto. Sobre la apelación estatal, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que “revela una vez más su desacuerdo con la decisión legislativa”.

Fuente: Nexofin