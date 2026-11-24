La CONMEBOL dio a conocer de manera oficial la sede que albergará la Copa América 2028: por segunda ocasión consecutiva se jugará en Estados Unidos.

La decisión de que no se respete la tradición de jugarla en Sudamérica responde a cuestiones económicas, comerciales y de infraestructuras. Debido a esto, la Selección Argentina defenderá el título en territorio norteamericano.

Aunque antes los ojos del mundo se vio un Mundial organizado por tras países, esto no dio pie a utilizar esa lógica con una sede Argentina-Uruguay por poner un ejemplo y respetar los orígenes del torneo.

También habrá cambios en el organigrama de la competencia ya que cambiará el formato con la decisión de que a los 10 representantes de la CONMEBOL se le suman otros seis países de la CONCACAF.

“Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, informó la entidad presidida por Alejandro Domínguez.