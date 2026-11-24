Hubo una premonición en La Ribera. Días después de la histórica consagración de Boca en la Copa Sudamericana, se reveló un detalle insólito. Rodrigo Battaglia, mediocampista del Xeneize, escribió un papel en la previa del partido y dejó en evidencia la confianza que tenía el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El conjunto azul y oro deberá recibir a Independiente Rivadavia el próximo miércoles 25, en el marco de los octavos de final del Clausura.

La premonición de Battaglia

El exfutbolista del Mallorca tuvo un 2026 cuanto menos difícil. A comienzos de año, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Finalmente, regresó para la recta final de la temporada y se transformó en una variante más que importante para el Vasco y su cuerpo técnico.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Battaglia realizó una publicación en la que mostró su felicidad por la consagración en la Copa Sudamericana, además de expresar su agradecimiento tanto a los hinchas del Xeneize como a su familia.

Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue la última fotografía. En ella, se puede ver un papel que reza: “¡Hoy vamos a ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla! ¡Porque lo merecemos como grupo! ¡¡¡Vamos Boca!!!”.

La imagen rápidamente se volvió viral entre los hinchas del club de La Ribera, que se mostraron orgullosos del nivel de confianza que tenía el plantel antes de disputar una final ante un rival que, a priori, parecía complicado como Atlético Mineiro.

Los números de Battaglia en Boca

Desde su arribo a comienzos de 2025, el volante disputó 38 partidos con la camiseta azul y oro, en los que convirtió cinco goles.