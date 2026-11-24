Cree la tensión entre los gobierno de Brasil y Argentina, el reelecto presidente Lula da Silva, canceló la invitación a Javier Milei para su jura y confirmó que su embajador no volverá a Buenos Aires.

El malestar se generó luego de unas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en donde puso en duda la veracidad de las elecciones en Brasil y avaló los insultos propinados por Milei hacia su par brasileño.

“Julio Bitelli (el ahora ex embajador de Brasil aquí) ya no vuelve a sus funciones, volverá para hacer la mudanza y quedaremos al nivel de encargado de negocios por un rato más”, transmitieron desde el entorno del canciller brasileño Mauro Vieira, según publica el diario Clarín.

Fuente: Nexofin