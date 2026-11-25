Se cierra la primera fase de los playoffs del Torneo Clausura con el último cruce de los octavos de final: espera Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos.

Desde las 21.00 en La Bombonera, Boca recibe a Independiente Rivadavia, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la transmisión de ESPN Premium.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana 2026 vuelve a competir apenas tres dìas después de la final en Barranquilla con Atlético Mineiro.

El lunes se habló una cosa, ayer no era tan asì y hoy es totalmente diferente: salvo la presencia de Leandro Paredes, hay muchas chances de que el Vasco Arruabarrena repita el equipo del último sábado, al menos, esa la idea.

Cómo llegan los mendocinos

El equipo de Alfredo Berti es un arma de doble filo para Boca; porque no atraviesa el mejor cierre de año, aunque en gran parte de la temporada fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino.

Sin dudas el antes y después se da con la salida de Sebastián Villa a mitad de año, la figura del equipo que no pudo reemplazar. Su último fue hace 13 días en donde cayó 3-2 ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.