La advertencia de la Conferencia Episcopal Argentina no modificó los planes del Gobierno para el tratamiento de la ley contra la ludopatía.

Pese al reclamo de los obispos para que el Congreso avance con la iniciativa, en la Casa Rosada sostienen que la postura de la Iglesia no condicionará las negociaciones que se desarrollan en el Senado.

El Episcopado difundió una carta dirigida a los legisladores en la que pidió evitar que el proyecto pierda estado parlamentario, luego de casi dos años sin avances. “La indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, advirtió.

Fuente: Nexofin