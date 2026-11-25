Un operativo del Gobierno porteño para retirar el deck de una cafetería de Caballito terminó este martes con incidentes, un empleado detenido y momentos de tensión entre la Policía de la Ciudad y un grupo de vecinos.

El episodio ocurrió cerca de las 16 en Tina Café, ubicado en Ambrosetti al 300. Hasta el lugar llegaron inspectores de Espacio Público acompañados por efectivos policiales para desmontar la estructura, en el marco de las modificaciones viales previstas por la implementación del TramBus.

Según informó la Policía, los agentes habían sido convocados para acompañar el procedimiento y un hombre terminó detenido, acusado de agredir a un inspector de Espacio Público.

El propietario del comercio, Jorge Prado, sostuvo que las autoridades ya habían intentado retirar el deck durante la mañana, pero aseguró que nunca recibió una notificación formal.

Fuente: Nexofin