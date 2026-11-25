Patricia Bullrich volvió a dejar señales sobre sus aspiraciones presidenciales y planteó la necesidad de introducir ajustes en el programa económico del Gobierno para que la recuperación llegue antes de las elecciones de 2027.

La senadora nacional aseguró que está preparada para conducir el Poder Ejecutivo, aunque evitó confirmar si buscará competir por la Presidencia o acompañará a Javier Milei en una eventual fórmula.

“Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, afirmó durante una entrevista con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en su ciclo de streaming Gordivinos.

La exministra de Seguridad recordó su candidatura de 2023, cuando encabezó la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Luis Petri y quedó fuera del balotaje tras terminar en el tercer lugar.

Fuente: Nexofin