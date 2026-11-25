Uno de los partidos estelares de la jornada se jugará en el Parque de los Príncipes cuando el París Saint-Germain reciba a la Roma de los argentinos por la quinta fecha de la Champions League.

Desde las 17.00 en nuestro país los franceses quieren seguir con su invicto; los italianos buscan recuperarse y subir en la tabla de posiciones. El sueco Glenn Nyberg será el árbitro del partido que irá por la pantalla de ESPN.

Hasta acá cuatro jugados cuatro ganados para el equipo de Luis Enrique, solo superado por el Real Madrid, que ayer goleó al PSV y alcanzó los 15 puntos.

Por el lado de La Loba dos derrotas, una victoria y un empate en su regreso a la máxima competencia de Europa después de ocho años. El nivel y la imagen del equipo ha sido otra, pero desaprovechó un 2-0 a favor en Old Trafford que terminó 3-2 para el Manchester Unted y un 3-1 en Olímpico que fue 4-3 para el Real Madrid.

En la previa del partido una declaración de Paulo Dybala hizo ruido en Boca: “Espero terminar mi carrera en la Roma, sería hermoso retirarme acá“.

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vítor Vitinha, Fabián Ruiz, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu.

Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Rodrigo Mora, Nahuel Molina, Manu Koné, Bryan Cristante, Matías Soulé, Wesley França, Donyell Malen.