En algún momento se deberá hablar qué es lo ocurre puertas para adentro en el Bayern Múnich, una de las instituciones más grande del mundo, que ha encarrilado un sinfín de problemas en el comienzo de la temporada.

Además de los curiosos casos y en cierto punto, similares, que les tocó vivir a Jamal Musciala y al entrenador del equipo, Vicent Kompany, se suma una nueva historia bañada de polémica.

En este caso es extrafutbolístico, toda Alemania habla de él. Manuel Neuer se lesionó el tendón del pie derecho a principio de mes, por lo que el capitán tendrá al menos dos meses de recuperación.

La polémica se dilató cuando por estos días el portal alemán Bild dio a conocer algunas de las conceciones que recibió el experimentando arquero. Una de ellas fue el permiso para viajar a Búzios, Brasil, con el fin de desconectar antes de volver a su etapa fial de recuperación.

La acompañante sorpresa de Neuer

Luego de ser padre por segunda vez el arquero del Bayern Múnich inició el proceso de divorcio con la madre de sus dos hijos.

En Río de Janeiro fue fotografiado junto a una joven fisioterapeuta de 23 años. Se rumorea que además de ayudarlo en el proceso de recuperación, habría iniciado un romance con el arquero de 40 años.