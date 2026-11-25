Diego Santilli concurrirá este miércoles a las 15 al Senado para presentar su primer informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete. La exposición, prevista por el artículo 101 de la Constitución Nacional, tendrá como eje la defensa del programa económico de Javier Milei y las respuestas a más de 1.200 preguntas de los distintos bloques parlamentarios.

El Gobierno destacará que la inflación se encuentra en su nivel más bajo desde 2018 y que la actividad económica creció un 2,5% anualizado entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

Sin embargo, los datos oficiales reflejan diferencias entre sectores: mientras la minería avanzó un 11,1%, la industria manufacturera cayó un 3,2%.

El empleo y la situación social también estarán entre los principales temas de discusión. El informe reconoce las dificultades para generar puestos registrados y admite que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026.

Fuente: Nexofin