Roberto Baratta acumuló tres autorizaciones judiciales para salir de la Argentina desde enero de 2024.

El exnúmero dos de Julio De Vido, que enfrenta distintas causas por presunta corrupción y está entre los acusados del juicio de los Cuadernos de las Coimas, consiguió permisos para trasladarse a Santiago de Chile y dos ciudades brasileñas: Río de Janeiro y Búzios.

La evolución de las condiciones impuestas por los tribunales marca una diferencia entre las primeras y las últimas autorizaciones. En enero de 2024, cuando solicitó viajar a Chile, el Tribunal de Feria N° 1 le exigió depositar $400.000 como caución real, presentar el comprobante y acreditar su regreso dentro de las 48 horas.

Fuente: Nexofin