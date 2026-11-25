El jefe de Gabinete Diego Santilli informó ante el Senado que el PAMI acumula una deuda de $28.038 millones con hospitales públicos provinciales y municipales.

Según registros del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) al 16 de noviembre, el 55,8% corresponde a $15.648 millones contabilizados hasta octubre de este año.

Del pasivo hospitalario total, $8.514 millones pertenecen a 2024 y $3.876 millones a 2025, concentrando los últimos dos períodos casi el 70% del monto impago. El Ministerio de Salud no precisó fechas de cancelación ni explicó el atraso correspondiente a los restantes $19.524 millones.

Fuente: Nexofin