La espera terminó para Boca y Platense. Después de varios días de incertidumbre, se confirmó cuándo y dónde se disputará la final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Calamar se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20:00, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La organización mantuvo la fecha que estaba prevista inicialmente y eligió un escenario que ya tuvo definiciones importantes. Además del título, el ganador recibirá 200 millones de pesos y obtendrá un lugar en la Recopa de Campeones, competencia en la que también participan Rosario Central y Estudiantes.

Qué ingreso tendrá el campeón

Los dos finalistas ya acumularon $296.600.000 cada uno por superar las distintas instancias del torneo. Con el premio acordado al que gane, esa cifra subirá a $496.600.000, equivalentes a unos 321.000 dólares.

La definición no solamente tendrá en juego un nuevo título, sino también una suma considerable para las instituciones. Boca buscará ampliar su ventaja como máximo ganador de la competencia, mientras que Platense intentará conseguir su primera consagración en el torneo.

Cómo llegaron el Xeneize y el Calamar a la final

El equipo de la Ribera consiguió el boleto a la definición después de superar a Banfield por 3-0 en las semifinales, que se jugaron en Mendoza. Antes había dejado en el camino a Racing, Vélez, Sarmiento de Junín y Gimnasia de Chivilcoy.

El conjunto dirigido por Martín Palermo hizo historia al alcanzar por primera vez la final de la Copa Argentina. Para conseguirlo, eliminó a Atlético Tucumán en una dramática definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.