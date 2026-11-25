La Justicia en lo Penal Económico endureció las condiciones que debe cumplir Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país. El juez Diego Amarante elevó de $30 millones a $50 millones la caución económica exigida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien se encuentra procesado en una investigación por presunta apropiación indebida de impuestos y aportes previsionales.

La decisión se produjo después de que el dirigente solicitara autorización para realizar una serie de viajes internacionales vinculados con actividades de la Conmebol y la FIFA. El permiso comprende desplazamientos a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Al evaluar el pedido, el magistrado consideró que la cantidad de destinos previstos y los gastos asociados a esos viajes justificaban incrementar la garantía económica.

En su resolución, Amarante sostuvo que los desplazamientos internacionales demostraban una “sobrada solvencia” del titular de la AFA, por lo que correspondía ajustar el monto de la caución a su capacidad económica.

Fuente: Nexofin