El riesgo país volvió a escalar este miércoles y superó los 1100 puntos básicos, en medio de las renovadas dudas de los inversores sobre la economía argentina. El indicador del JP Morgan avanzó 3,7% y llegó a las 1134 unidades, su nivel más alto desde septiembre de 2025, mientras el dólar oficial continúa con su tendencia alcista y marca un nuevo máximo nominal.

La presión sobre los activos argentinos se profundizó luego de que el Indec confirmara que la actividad económica acumuló dos trimestres consecutivos de caída, lo que ubica al país en una recesión técnica.

El dato correspondiente a septiembre volvió a poner en el centro de la escena las perspectivas sobre la economía y la evolución de los mercados.

El riesgo país acumula un incremento del 98,6% desde enero y del 44,1% en lo que va de noviembre. Para encontrar un registro similar hay que remontarse al 17 de septiembre de 2025, cuando alcanzó los 1167 puntos.

Fuente: Nexofin