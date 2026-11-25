El fiscal general de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que se debe ratificar la inconstitucionalidad del decreto del Gobierno de Javier Milei que frenó la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

El pronunciamiento respaldó el fallo de primera instancia que cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la normativa.

Cuesta sostuvo que el decreto 759/2025 “desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación” y consideró que los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la medida no fueron acreditados.

Con este dictamen, la Cámara quedó en condiciones de resolver si confirma la decisión del juez Martín Cormick o si hace lugar a la apelación presentada por el Estado.

Fuente: Nexofin