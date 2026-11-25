Nico Paz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y cada una de sus apariciones genera repercusión en Argentina. Esta vez, el mediocampista del Como fue noticia por una foto de su infancia en la que aparece con la camiseta de Boca. Después de la victoria de su equipo ante AEK Atenas por la Champions League, el futbolista explicó el origen de esa imagen y sorprendió con su respuesta.

El presente del argentino

El jugador de 22 años recordó aquella foto que se había viralizado tiempo atrás, cuando comenzó a ganar protagonismo en Europa y recibió sus primeras convocatorias a la Selección Argentina. “Eso es de cuando era chiquito, la mayor parte de mi familia es hincha de Boca y me compraban mucho las camisetas”.

La declaración despertó rápidamente la ilusión de los hinchas xeneizes, aunque el futbolista no confirmó si también simpatiza por Boca, ni manifestó intenciones de jugar allí.

Mientras tanto, Paz atraviesa una temporada destacada en Italia. Entre sus actuaciones con el Como y la Selección Argentina, acumula seis goles y ocho asistencias en 16 partidos con el conjunto italiano, números que lo posicionan como una de las grandes figuras del campeonato.

“LA MAYOR PARTE DE MI FAMILIA ES DE BOCA Y DE CHICO ME COMPRABAN LAS CAMISETAS”. Nico Paz. 🗣️🇦🇷 https://t.co/DVN0wLIIN6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 25, 2026

¿Quién llevará la 10 de Argentina?

Además de su presente en el fútbol europeo, el volante también aparece entre los principales candidatos a utilizar la histórica camiseta número 10 de la Albiceleste. Según varias fuentes, comparte esa posibilidad con Lautaro Martínez.