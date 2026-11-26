La eliminación de Independiente Rivadavia frente a Boca por los octavos de final del Torneo Clausura dejó mucha bronca en el conjunto mendocino. Más allá de la derrota por 2-0 en La Bombonera, el equipo de Alfredo Berti cuestionó algunas decisiones de Luis Medina. Después del partido, Álex Arce, capitán de la Lepra, mostró su enojo.

Arce criticó el arbitraje de Medina

“El árbitro tampoco ayudó tanto. Boca no necesita estas cosas”, contó el delantero paraguayo en zona mixta. Además, se refirió puntualmente a la infracción de Lozano sobre Matías Fernández, que generó un fuerte reclamo de los futbolistas de Independiente Rivadavia. “Para mí fue roja directa, le dejó una marca a mi compañero. Esas cosas te sacan del partido”, dijo Arce sobre la acción que pasó a los 35 minutos del primer tiempo. En esa jugada, el lateral uruguayo llegó a destiempo y lo pisó con los tapones al futbolista mendocino. Sin embargo, Lobo Medina solamente le mostró la tarjeta amarilla y desde el VAR no lo llamaron para revisar la infracción.

🗣️ Álex Arce se refirió a la plancha de Lozano contra Fernández, por la que todo Independiente Rivadavia pidió expulsión: “ERA ROJA DIRECTA, LE DEJÓ UNA MARCA A MI COMPAÑERO. ESAS COSAS TE SACAN DEL PARTIDO”. 🎙️ @Liberotyc @mluislarre https://t.co/TSCkity8AK — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

La otra polémica que generó enojo en la Lepra

La jugada de Lozano no fue la única que despertó cuestionamientos. Minutos antes, el árbitro había sancionado un penal por una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área, que Leandro Paredes convirtió para abrir el marcador.

Después del partido, el defensor dejó su postura: “Yo siento que la pelota me pega en el tríceps. Después en el VAR se la frenan cuando la pelota ya está pasando y se nota que está a la altura del codo. Me pega después de pasar el hombro, ya no sabés cuál es sancionable y cuál no”, concretó.