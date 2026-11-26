Bombazo de último momento: Lionel Messi estará en La Bombonera el próximo 20 de diciembre en el partido de despedida de Carlos Tevez.

El “Apache” comunicó la noticia en la mañana de este jueves 26 de noviembre en una entrevista brindada a TyC Sports. De esta manera el astro argentino cerrará el año deportivo junto al público argentino.

Con la mayoría de figuras confirmadas como Pirlo, Wayne Rooney, Gianlugi Buffón, Rio Ferdinand, Martín Palermo, Leandro Paredes, de fútbol argentino y de Europa, ahora resta saber: ¿Y Cristiano Ronaldo?.

Hay mucha expectativa de que Messi y CR7 puedan compartir equipo en suelo argentino por primera vez en sus exitosas carreras, aunque de momento no está oficializada la presencia del luso.

“VOY A LLEVAR A LOS JUGADORES INVITADOS A FUERTE APACHE” 🗣️ Carlos Tevez pasó por Estudio Fútbol en la previa a su despedida y reveló que jugará un partido en el barrio donde creció junto a los invitados: “QUE SEPAN DE DÓNDE SALÍ”. https://t.co/juu8GCBMN0 — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

Rooney y Ferdinand en Fuerte Apache

Carlitos confirmó también que llevará a sus ex compañeros a jugar un partido en el Fuerte Apache, como parte de la logística, y con el fin de que conozcan el barrio que vio nacer al llamado “jugador del pueblo” en su momento:

“El 17 a la noche tenemos una cena de gala en la Usina del Arte. El 18 por ahí los llevo para jugar al barrio, un partidito al Fuerte Apache“, explicó en exclusiva con TyC Sports.