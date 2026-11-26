Escándalo de última hora en el fútbol brasileño en Río de Janeiro: David Corrêa, futbolista del Vasco Da Gama, fue detenido en plena práctica de fútbol.

La Policía Civil se acercó al campo de entrenamiento ubicado en la zona de Jacapareguá con un orden arrestro por una causa que incluye en el expediente tráfico de drogas y armas.

El jugador no pasó desapercibido por estos lados ya enfrentó a Boca en la reciente Copa Sudamericana que terminó ganando en Barranquilla. En la ida no sumó minutos pero si fue de titular en la segunda semifinal.

El portal brasileño Globonews publicó el video de la detención reciente que se volvió viral. En el mismo se observa al delantero vestido con ropa de entrenamiento mientra es escoltado por un grupo de agentes.

Apodado como DVD en el ámbito del fútbol brasileño, no estuvo en la última convocatoria con el Vasco. Sus registros en 2026: 46 partidos jugados y seis goles marcados.