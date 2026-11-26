Luego de sancionar la reforma del Banco Central, la Cámara de Diputados inició a las 12 el tratamiento del Presupuesto 2027 en una sesión prevista hasta la madrugada del viernes.
El comienzo estuvo signado por discusiones reglamentarias sobre si el capítulo de Financiamiento universitario será votado por separado.
Frente al reclamo de la peronista Paula Penacca, quien exigió someter la moción de inmediato, el titular del cuerpo Martín Menem respondió: “Es un tema de temporalidad”. A su turno, la libertaria Silvana Giudici aclaró que la metodología se define al momento de sufragar.
Como miembro informante oficialista, Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa destacando el equilibrio fiscal, el achicamiento estatal y la previsibilidad. En esa línea, remarcó: “Javier Milei busca cambiar el paradigma de los gobiernos que nos llevaron a esta situación”.
Desde el bloque opositor, Ana Ianni calificó la iniciativa oficial como “un ejercicio de ficción contable, un dibujo” y denunció retenciones de fondos provinciales. Asimismo, Kelly Olmos criticó las prioridades presupuestarias afirmando: “No es que no hay plata, es para la casa oligárquica”.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz advirtió que el texto no cubre las partidas de discapacidad y cuestionó el destino del impuesto al combustible.
Finalmente, el jefe de bancada Germán Martínez denunció la caída de la actividad económica sentenciando: “Cuando joden a la gente, es por ley”.
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