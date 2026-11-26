El fútbol argentino sumó un nuevo cambio en el banco de suplentes. Después de la eliminación ante Instituto en los octavos de final del Torneo Clausura, Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán. La decisión se tomó de común acuerdo después de una reunión con el presidente Abel Poza y subió a 32 la cantidad de técnicos que dejaron sus cargos en lo que va del año.

El segundo ciclo de Martínez llegó a su fin

El club de Parque Patricios confirmó la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales. “Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club”, informó el Globo, que también agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado.

Martínez cerró su segunda etapa en Huracán con 37 partidos dirigidos, 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Durante la temporada, consiguió triunfos importantes contra San Lorenzo, Boca, River y Racing, pero no logró cumplir el objetivo de clasificar a una competencia internacional para 2027.

El equipo había alcanzado los cuartos de final del Apertura, instancia en la que cayó ante Argentinos Juniors, y los octavos del Clausura. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina en los 16avos de final contra Barracas Central.

Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club. Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos. https://t.co/3zFQkKSmRx — CA Huracán (@CAHuracan) November 26, 2026

Los entrenadores que dejaron su cargo en 2026

La salida del director técnico del Globo se sumó a una larga lista en Primera División. Entre los nombres más conocidos aparecen Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet en River, Gustavo Costas en Racing, Gustavo Quinteros en Independiente, Carlos Tevez en Talleres y Claudio Úbeda en Boca.

También dejaron sus puestos entrenadores como Julio César Falcioni, Pedro Troglio, Jorge Sampaoli, Néstor Gorosito y Diego Dabove, entre otros.