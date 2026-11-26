La campaña electoral de Independiente quedó involucrada con un episodio muy fuerte. En las últimas horas, una bandera con amenazas dirigidas a Gastón Gaudio y su familia apareció en distintos puntos de Avellaneda y generó el repudio de los candidatos que participarán el próximo 13 de diciembre. Por esto, el argentino rompió el silencio y contó cómo vive la situación.

Las amenazas a la familia del extenista

“Bueno… qué querés que te diga. La verdad que es horrible. Te soy sincero, particularmente me pongo por ahí mal más por mi familia que por mí. Yo sabía dónde me estaba metiendo y sabía que esto podía llegar a pasar. Creo que en campaña no da para tanto, me parece que se pasó un poco el límite. Pero bueno, la situación no es linda la verdad, no está bueno. No me gusta, más que nada, porque tengo hijos, tengo una mujer y tengo que explicarles” expresó en un programa de radio.

El candidato de “Gente de Independiente” reconoció que su entorno está preocupado y agregó: “Cualquier persona que te quiere obviamente no le gusta nada y se pone mal. Yo no conozco a ningún asesino que te avise cuando te va a matar, no existe eso. La verdad me parece una gilada. Pasé un momento horrible cuando llegué a mi casa y estaba mi mujer llorando. Pero yo estoy bárbaro, no pasa nada”.

🚨 “SE CRUZÓ UN LIMITE…”: Gastón Gaudio y las amenazas que recibió en medio de su candidatura a la presidencia de Independiente. 🎙️ Radio La Red https://t.co/rYNn2iDLCa — Independiente No Duerme (@CAInoduerme) November 26, 2026

Su postura sobre el futuro del Rojo

Pese al episodio, Gaudio aseguró que sigue motivado para competir por la presidencia y apuntó contra la situación económica de la institución. “A mí me obsesionan otras cosas de Independiente. Yo hablaría del desfalco que están dejando en el club. A mí me obsesiona la deuda que tenemos en Independiente“, sostuvo, antes de mencionar los 36 millones de dólares que, según dijo, debe el club.

Por su parte, Néstor Grindetti, Luciano Nakis, Enrique Sacco y representantes de la Agrupación Independiente repudiaron las amenazas. El actual presidente pidió que los socios puedan elegir el futuro del club “en las urnas, con respeto y en paz”.