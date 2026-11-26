La Justicia federal resolvió unificar la denuncia por presunto lavado de dinero contra el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy; con la causa en la que se investiga la supuesta adquisición de una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Según definió el juez federal Daniel Rafecas, ambas investigaciones podrían formar parte de una misma trama delictiva, ya que la principal hipótesis sería que los bienes que están bajo la lupa de la Justicia se habrían adquirido con fondos desviados de la AFA.

“Confrontados ambos objetos procesales, advierto que existe entre ellos una evidente vinculación que aconseja su tramitación bajo un mismo tribunal”, indicó el magistrado en su resolución.

Fuente: Nexofin