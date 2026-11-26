Brillante jornada para los delanteros argentinos, sobre todo para los dos titulares de Lionel Scaloni: tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez convirtieron para sus equipos en la Champions League.

La jornada marcó la continuidad de la quinta fecha de la primera fase del certamen europeo.

El Toro selló la victoria del Nerazzurri ante el Stuttgart. Además fue su vuelta a las canchas luego de una larga inactividad por lesión que lo obligó a parar unos 40 días.

¡GOLEADOR, GOLEADOR, GOLEADOR! Seis minutos tardó Lautaro Martínez para dejar su sello en el partido entre Inter y Stuttgart en la #CHAMPIONSxESPN. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/wRP9LkUF5R — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

Inter de Milán subió al puesto 12 de la tabla general, en buena posición para saltar a los ocho primeros (que obtienen el pase a octavos de final) en la última fecha y evitar los 16avos.

En Madrid, ayudado por la tecnología, Julián Álvarez también anotó el segundo gol de su equipo de tiro libre (el gol fue validado con el reloj del árbitro).

El ariete Alexaner Sorloth y la Araña liquidaron a Viking, el humilde equipo noruego. El Atleti no ha encontrado regularidad en la Champions y por eso marcha decimoctavo en el certamen.

¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8y6gef7tKE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

El Cholo Simeone habló sobre Julián en la eterna novela acerca de su traspaso: “Creo en él. Confío en él. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚”. Se está avivado su relación con Barcelona porque en dos fechas Atlético de Madrid visitará al Barcelona por La Liga.