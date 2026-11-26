En medio del salto del riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, la suba del dolara oficial y la caída de las acciones argentinas, el gobierno de Javier Milei, afronta un nuevo pago de deuda por más de 25 billones de dólares.

Por ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que le solicitó a China activar un tramo del swap vigente para garantizar el pago de los últimos vencimientos de deuda de este 2027.

De este modo, el funcionario libertario anunció que tomará en préstamo unos 5.000 millones de dólares, de la banca china, para cubrir el vencimiento de deuda de noviembre.

Fuente: Nexofin