Una mañana de tensión se vivió este jueves en el tren Mitre, cuando una formación quedó envuelta en humo y llamas mientras circulaba entre las estaciones Colegiales y Carranza. Más de 200 pasajeros permanecieron encerrados durante cerca de una hora hasta que se pudo organizar el operativo de evacuación.

El episodio comenzó minutos antes de las 7, a la altura del Puente Ciudad de la Paz. Según las primeras versiones, el tren habría enganchado una chapa que estaba sobre las vías, lo que provocó el incendio.

La presencia de electricidad en las vías impidió que los pasajeros pudieran bajar de inmediato. Los bomberos debieron esperar a que se interrumpiera el suministro para avanzar con el procedimiento.

En medio de la emergencia, tres personas sufrieron crisis nerviosas y recibieron atención médica, según informó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Fuente: Nexofin