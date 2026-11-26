La publicidad de las casas de apuestas en el fútbol argentino podría tener fecha de vencimiento. El Senado debatirá el proyecto de prevención de la ludopatía, que ya recibió media sanción en Diputados y establece fuertes restricciones para la presencia de estas empresas en el deporte. Si se aprueba sin modificaciones, los clubes deberán eliminar esos patrocinios de sus camisetas, estadios y competencias.

La medida tendría consecuencias económicas para varias instituciones de Primera División. Boca mantiene un acuerdo con Betsson estimado en US$ 7,5 millones anuales hasta 2028, mientras que River percibiría alrededor de US$ 6 millones por temporada de Betano.

Racing, por su parte, tendría ingresos cercanos a los US$ 2 millones anuales por su contrato con Betsson e Independiente recibiría unos US$ 1,2 millones de Sportsbet.

Fuente: Nexofin