El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo requerir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) detalles sobre un giro de $260.000.000 enviado a Claudio “Chiqui” Tapia el 6 de junio de 2023.
La medida integra la causa por presunto enriquecimiento ilícito del dirigente como presidente del CEAMSE.
El dictamen exige remitir “el concepto, la orden de pago, el acto que la autorizó, la imputación contable y el comprobante de rendición” de dicha operación cursada entre el Banco Credicoop y el BST. Además, la fiscalía advirtió que ese dinero “no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público pidió respaldos de otras 74 transferencias por $10.400.000 acreditadas entre el 22 de mayo de 2020 y el 24 de agosto de 2026. También requirió información sobre todos los pagos abonados al titular futbolístico desde 2016 hasta 2026.
La presentación abarca además las autorizaciones y consumos de tarjetas adicionales VISA, CABAL y American Express Corporate, junto con los vuelos privados costeados por la entidad desde 2017.
Sobre estos traslados, solicitó identificar empresas, matrículas, destinos, importes y si viajó su exesposa Paola Moyano.
Finalmente, Pollicita pidió datos al Banco Credicoop sobre un depósito en efectivo de USD 620.000 del 12 de febrero de 2019. La consulta incluye una extracción de USD 200.000 el 18 de agosto de 2020 y otro ingreso de USD 198.000 dos días después, medidas que aguardan autorización de Lijo.
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