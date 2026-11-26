Durante la sesión del Senado por la suspensión de las PASO, el senador José Mayans provocó las risas de Patricia Bullrich al ironizar sobre las tensiones dentro del oficialismo.

Al referirse al entorno presidencial, lanzó: “Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera”.

El legislador formoseño continuó su intervención ante las cámaras rematando: “O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO”. Asimismo, afirmó que el proyecto buscaba complicar al peronismo, asegurando: “Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos”.

Fuente: Nexofin