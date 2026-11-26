Una mujer argentina de 36 años perdió la vida en playa Chihuahua, en el departamento uruguayo de Maldonado, luego de un episodio de ahogamiento ocurrido este miércoles. La víctima era oriunda de Viale, Entre Ríos, y se encontraba de viaje con su pareja, con quien había arribado a la zona de Punta del Este pocas horas antes.

El episodio movilizó a la Prefectura Naval, que recibió un aviso a través del 911 por dos personas que estaban en dificultades en el mar. Cuando los efectivos llegaron al lugar en una lancha, ambos turistas ya habían sido sacados del agua.

La mujer fue rescatada por un grupo de bañeros que la trasladó hasta la costa. Su acompañante, en tanto, consiguió salir por sus propios medios. La turista estaba inconsciente y los profesionales de emergencias que acudieron comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a la asistencia, los médicos confirmaron el fallecimiento a las 14:35. El hombre fue llevado a un centro de salud cercano, ya que se encontraba en estado de shock por lo ocurrido.

Fuente: Nexofin