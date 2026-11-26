Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación, aprobara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el presidente Javier Milei, celebró la medida en las redes sociales.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central”, escribió el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter), en donde mostró su alegría por el triunfo del oficialismo en el Congreso.

El libertario, agregó en su descargo virtual: “Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”.

Fuente: Nexofin