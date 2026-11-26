La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central (BCRA) depositó 1.000 barras de oro en el Banco de Inglaterra, custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), en 2024 y refundió 115 lingotes.

Según el reporte, la entidad pasó a poseer un derecho crediticio sobre cuentas de ‘oro no asignado’.

El organismo liderado por Juan Manuel Olmos detectó “incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo” y tres colocaciones por 96.000 onzas troy sin respaldos documentales. Además, advirtió que el traslado careció de póliza aseguradora acreditada y evaluación de riesgos ante litigios internacionales.

Fuente: Nexofin